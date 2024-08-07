В браузере Safari появился встроенный блокировщик рекламы

Она позволяет блокировать элементы на веб-страницах, такие как всплывающие окна и другие наложения контента, улучшая опыт веб-браузинга.

Distraction Control доступна через интерфейс Page Menu в Safari, где появилась опция «Скрыть отвлекающие элементы». Пользователи могут выбрать элементы на сайтах, которые их отвлекают.

Элементы необходимо выбирать вручную, и настройки сохраняются при обновлении страницы, если скрытые элементы не изменяются.

Если пользователь решит скрыть баннер GDPR или всплывающее окно с запросом на использование файлов cookie, Distraction Control будет работать как ручное закрытие этого окна. Новая функция не принимает и не отклоняет запрос на использование файлов cookie.