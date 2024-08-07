Приложения
Опубликовано 07 августа 2024, 07:25
1 мин.

В браузере Safari появился встроенный блокировщик рекламы

Сама Apple избегает такого нейминга
Apple выпустила iOS 18 beta 5 и macOS Sequoia beta 5 для разработчиков, представив новую функцию Safari — Distraction Control.
В браузере Safari появился встроенный блокировщик рекламы
© 9to5Mac

Она позволяет блокировать элементы на веб-страницах, такие как всплывающие окна и другие наложения контента, улучшая опыт веб-браузинга.

Distraction Control доступна через интерфейс Page Menu в Safari, где появилась опция «Скрыть отвлекающие элементы». Пользователи могут выбрать элементы на сайтах, которые их отвлекают.

Элементы необходимо выбирать вручную, и настройки сохраняются при обновлении страницы, если скрытые элементы не изменяются.

Если пользователь решит скрыть баннер GDPR или всплывающее окно с запросом на использование файлов cookie, Distraction Control будет работать как ручное закрытие этого окна. Новая функция не принимает и не отклоняет запрос на использование файлов cookie.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Safari
,
#Apple