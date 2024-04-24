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Опубликовано 24 апреля 2024, 23:30
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В Британии начали проверку сделок IT-гигантов с ИИ-стартапами

Microsoft и Amazon
Британские антимонопольные органы проверяют сделки Microsoft и Amazon в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет о партнерстве Microsoft с французским стартапом Mistral AI и найме специалистов из Inflection AI, а также об инвестициях Amazon в Anthropic.
В Британии начали проверку сделок IT-гигантов с ИИ-стартапами

© Ferra.ru

Ведомство опасается, что эти сделки могут ограничить конкуренцию на рынке ИИ. Технологические гиганты активно скупают перспективные стартапы, чтобы занять лидирующие позиции в области искусственного интеллекта.

Британский регулятор запросит информацию у всех заинтересованных сторон, прежде чем решать, проводить ли углубленное расследование.

Microsoft обещает предоставить всю необходимую информацию. Компания считает, что найм специалистов и инвестиции в стартапы — это нормальная бизнес-практика, которая способствует развитию конкуренции.

Amazon также защищает свою сделку с Anthropic, отмечая, что речь идет о небольшом инвестировании без права контроля над компанией.

В целом, британские власти обеспокоены тем, что крупные технологические компании могут использовать партнерства с перспективными стартапами для укрепления своих позиций на рынке ИИ.