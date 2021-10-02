В Британии развернулся скандал из-за припаркованных у школы машин порностудии

Как пишет издание Daily Mail, представители сервиса заявили о том, что у них нет таких машин. По их словам, все «кастинг-машины» — подделки, поэтому сервис начинает собственное расследование. «У нас нет машин для кастинга. Мы расследуем, кто может стоять за этим», — подчеркнули представители PornHub.

Местные жители отреагировали на происходящее достаточно горячо . Одна из местных жительниц заявила, что ей крайне «противно» от таких автомобилей, и потребовала чтобы эти машины припарковались в другом месте.