В будущем WhatsApp будет экономить место на смартфоне

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В будущем WhatsApp будет экономить место на смартфонеЧто особенно полезно для владельцев недорогих устройств
Судя по последним утечкам, команда WhatsApp готовит для своих пользователей сразу несколько интересных нововведений. Об одном из них — обновлённом дизайне — стало известно накануне. А сейчас появилась информация о том, что приложение мессенджера будет экономить место на смартфоне.
Ожидается, что в резервной копии WhatsApp перестанут сохраняться обновления статусов пользователей, пишет WABetaInfo. Учитывая, что многие из них хранят в себе фотографии и даже видео, они могут занимать достаточно много места.
И если для некоторых пользователей это не является проблемой, то владельцы бюджетных смартфонов с малым объёмом внутренней памяти явно будут рады направлению развития мессенджера.
Отметим, что всё ещё неизвестно, как скоро выйдет соответствующее обновление.