В будущем WhatsApp будет экономить место на смартфоне

Ожидается, что в резервной копии WhatsApp перестанут сохраняться обновления статусов пользователей, пишет WABetaInfo. Учитывая, что многие из них хранят в себе фотографии и даже видео, они могут занимать достаточно много места.

И если для некоторых пользователей это не является проблемой, то владельцы бюджетных смартфонов с малым объёмом внутренней памяти явно будут рады направлению развития мессенджера.

Отметим, что всё ещё неизвестно, как скоро выйдет соответствующее обновление.