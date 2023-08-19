В бывшем Twitter исчезнет «чёрный список»

Маск заявил, что в возможности формировать такой список «нет смысла». Он не уточнил, что имеет в виду, но отметил, что блокировка получения личных сообщений останется.

Похоже, это решение Маска не нашло отклика у аудитории. По крайней мере один из пользователей указал, что блокировка пользователей — «базовое свойство безопасности».

«Блокировка — базовое свойство безопасности, обеспечивающее защиту жертв абьюза и сталкинга (преследования). Удаление этой возможности поставит под угрозу безопасность многих людей в соцсети», — не согласились с Маском.