15:42, 19 августа 2023
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В бывшем Twitter исчезнет «чёрный список»Илон Маск заявил о его бессмысленности
Владелец соцсети Х (бывшего Twitter) Илон Маск анонсировал отключение функции «чёрного списка», благодаря которой пользователи могли блокировать доступ к их страницам.
Маск заявил, что в возможности формировать такой список «нет смысла». Он не уточнил, что имеет в виду, но отметил, что блокировка получения личных сообщений останется.
Похоже, это решение Маска не нашло отклика у аудитории. По крайней мере один из пользователей указал, что блокировка пользователей — «базовое свойство безопасности».
«Блокировка — базовое свойство безопасности, обеспечивающее защиту жертв абьюза и сталкинга (преследования). Удаление этой возможности поставит под угрозу безопасность многих людей в соцсети», — не согласились с Маском.
Источник:Inc.
Автор:Андрей КадуковТеги: