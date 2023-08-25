В чеках ресторанов и кафе России появится ссылка для отзыва на Яндекс Картах

Для пользователей это удобно, поскольку позволяет быстрее делиться реальными впечатлениями, не выходя из ресторана, а заведения получат честный отзыв. После оплаты заказа по QR-коду гость заведения сможет поставить заведению от 1 до 5 звёзд и написать отзыв, приложив фото — всё это можно сделать, не покидая страницу оплаты в Чеке.

После прохождения модерации отзыв будет опубликован в Яндекс Картах в карточке ресторана. Благодаря новой возможности рестораны и кафе смогут увеличить число отзывов от клиентов, которые оставили их сразу после посещения заведения.