В чеках ресторанов и кафе России появится ссылка для отзыва на Яндекс Картах

В чеках ресторанов и кафе России появится ссылка для отзыва на Яндекс КартахТакую возможность предоставит сервис Чек от Яндекс Еды
Сервис быстрой оплаты счёта от Яндекс Еды по QR-коду на столике Чек предоставил подключённым ресторанам получать реальные отзывы от посетителей. Гости заведений сразу после оплаты через сервис смогут оставлять отзывы.
© Яндекс
Для пользователей это удобно, поскольку позволяет быстрее делиться реальными впечатлениями, не выходя из ресторана, а заведения получат честный отзыв. После оплаты заказа по QR-коду гость заведения сможет поставить заведению от 1 до 5 звёзд и написать отзыв, приложив фото — всё это можно сделать, не покидая страницу оплаты в Чеке.
После прохождения модерации отзыв будет опубликован в Яндекс Картах в карточке ресторана. Благодаря новой возможности рестораны и кафе смогут увеличить число отзывов от клиентов, которые оставили их сразу после посещения заведения.