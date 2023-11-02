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09:00, 02 ноября 2023
1 мин.

В Chrome для iOS появилась возможность изменять расположение адресной строки

Для этого не нужно обновлять браузер

Google Chrome для iOS позволил располагать адресную строку внизу. Вышла релизная версия мобильного браузера Google Chrome для iOS, в которой можно изменять расположение адресной строки.

В Chrome для iOS появилась возможность изменять расположение адресной строки

© Google

На это обратил внимание журналист издания The Verge Джон Портер. По его словам, после выхода обновления 119.0.6045.109 в Chrome для iPhone появилась возможность размещать адресную строку внизу. Для этого не нужно обновляться, функция доступна сразу после выхода браузера из бета-тестирования.

По умолчанию адресная срока находится вверху, как и раньше, а для изменения интерфейса нужно перейти в настройки и выбрать опцию «Адресная строка» или длительно нажать на саму строку и выбрать пункт «Переместить адресную строку в нижнюю часть».

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