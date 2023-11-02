В Chrome для iOS появилась возможность изменять расположение адресной строки

09:00, 02 ноября 2023
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В Chrome для iOS появилась возможность изменять расположение адресной строкиДля этого не нужно обновлять браузер
Google Chrome для iOS позволил располагать адресную строку внизу. Вышла релизная версия мобильного браузера Google Chrome для iOS, в которой можно изменять расположение адресной строки.
На это обратил внимание журналист издания The Verge Джон Портер. По его словам, после выхода обновления 119.0.6045.109 в Chrome для iPhone появилась возможность размещать адресную строку внизу. Для этого не нужно обновляться, функция доступна сразу после выхода браузера из бета-тестирования.
По умолчанию адресная срока находится вверху, как и раньше, а для изменения интерфейса нужно перейти в настройки и выбрать опцию «Адресная строка» или длительно нажать на саму строку и выбрать пункт «Переместить адресную строку в нижнюю часть».
Источник:The Verge
Автор:Андрей КадуковТеги:
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