В Chrome на Android появится возможность делиться с сайтами частичной геолокацией

Опубликовано 25 ноября 2025
В Chrome на Android появится возможность делиться с сайтами частичной геолокациейФункция в разработке
Инсайдеры из Android Authority проанализировали код новой функции в Chrome. Речь идёт о новой функции управления геолокацией для Android. Вместо предоставления точных координат браузер будет передавать сайтам приблизительное местоположение — частичную геолокацию.
© Androidauthority.com
Чтобы активировать функцию, следует перейти в по адресу chrome://flags и выберите «Примерное местоположение». Настройка ограничит доступ к точному местоположению для сайтов, в то же время останется возможность предоставлять это разрешение браузеру. При этом сайты, которым нужны точные данные о местоположении, должны будут запрашивать их отдельно.
Технология в Chrome основана на функционале системы геолокации Android, поддерживающей два уровня отслеживания: приблизительный (в пределах примерно 3 км) и точный. В Chrome интегрирована эта система для управления веб-ресурсами.
Google пока не объявляла о планах по широкому внедрению этой функции, пока эта возможность тестируется.
Источник:Anti-Malware
Автор:Андрей Кадуков