В Chrome на Android появится возможность делиться с сайтами частичной геолокацией

Чтобы активировать функцию, следует перейти в по адресу chrome://flags и выберите «Примерное местоположение». Настройка ограничит доступ к точному местоположению для сайтов, в то же время останется возможность предоставлять это разрешение браузеру. При этом сайты, которым нужны точные данные о местоположении, должны будут запрашивать их отдельно.

Технология в Chrome основана на функционале системы геолокации Android, поддерживающей два уровня отслеживания: приблизительный (в пределах примерно 3 км) и точный. В Chrome интегрирована эта система для управления веб-ресурсами.

Google пока не объявляла о планах по широкому внедрению этой функции, пока эта возможность тестируется.