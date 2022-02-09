В Chrome появилась функция разбивки посещённых сайтов по конкретным темам

Функция называется Journeys, или Путешествия, она должна упростить пользователям поиск данных по принципу привычной «Истории», но с разбивкой на категории по ранее посещённым сайтам. Например, если пользователь искал что-то о программировании, в «Путешествиях» отобразятся сгруппированные сайты на эту тему, а не только по дате.

Также в последней версии Chrome появилась возможность быстрого доступа к настройкам или пунктам меню браузера через адресную строку.

Отмечается, что Journeys уже доступна в новой версии браузера, но переведена только на западные языки, русского пока нет.