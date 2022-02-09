В Chrome появилась функция разбивки посещённых сайтов по конкретным темам

Приложения
Сегодня в 22:35
1 мин.
В Chrome появилась функция разбивки посещённых сайтов по конкретным темамДля удобства пользователей
Google добавила в свой браузер Chrome новую функцию для более точного поиска ранее посещённых сайтов по конкретным темам.
Функция называется Journeys, или Путешествия, она должна упростить пользователям поиск данных по принципу привычной «Истории», но с разбивкой на категории по ранее посещённым сайтам. Например, если пользователь искал что-то о программировании, в «Путешествиях» отобразятся сгруппированные сайты на эту тему, а не только по дате.
Также в последней версии Chrome появилась возможность быстрого доступа к настройкам или пунктам меню браузера через адресную строку.
Отмечается, что Journeys уже доступна в новой версии браузера, но переведена только на западные языки, русского пока нет.
Источник: Vgtimes