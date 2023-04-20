В Дании перешли на приложения для отслеживания психического состояния детей

В попытках справиться с этой проблемой, датские школы обратились к инновационным решениям, вроде платформы Woof.

Woof – это местный стартап, который разработал веб-приложение для оценки благополучия школьников. Раз в неделю дети отвечают на вопросы мультяшной собаки, которая анализирует полученные данные и формирует «пейзаж настроения» класса.

Таким образом учителя и администрация школы могут мониторить самочувствие учеников и принимать меры по его улучшению.

Платформа Woof уже внедрена в более 600 школ Дании и число пользователей продолжает расти. Бета-тестирование показало, что в 80% школ, использующих приложение, общее настроение улучшилось в среднем на 0,35 балла по шкале от 1 до 5 за месяц.

Правда, не все эксперты уверены в эффективности подобных инструментов, считая, что они могут поощрять вредные привычки и вызывать опасения по поводу сбора и использования данных.