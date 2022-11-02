В день масштабного сбоя WhatsApp у Telegram резко выросла аудитория

Сообщается, что количество пользователей старше 12 лет достигло в этот день 50 млн человек. Это суточная аудитория. Такой показатель был достигнут Telegram впервые с 1 октября.

При этом у WhatsApp суточная аудитория среди российских пользователей старше 12 лет с 22 по 28 октября выросла с 72,2 млн до 74,6 млн человек. В день сбоя количество пользователей составляло 73,7 млн человек.