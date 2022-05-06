В двух антивирусах нашли «дыры» для взлома вирусами

Речь идёт об обработчике сокета, который позволяет запустить код на уровне ядра от пользователя с ограниченными правами. Уязвимости обнаружили в драйвере aswArPot.sys, их кодовые названия CVE-2022-26522 и CVE-2022-26523. Судя по всему, уязвимости появились в версии Avast 12.1, которая была выпущена в июне 2016 года.

Они могут привести к самым неприятным последствиям, вплоть до сбоя в работе операционной системы и даже к BSoD — синему экрану смерти системы.

В Avast оперативно прокомментировали ситуацию и рассказали о том, что уже выпустили обновление для исправления ошибок.