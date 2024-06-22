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Опубликовано 22 июня 2024, 17:15
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В ЕС 450 млн человек не получат ИИ компании из-за «Закона о цифровых рынках»

Apple не хочет исполнять этот закон
Apple пока не готова реализовывать «Закон о цифровых рынках» (DMA), корректируя архитектуру своей экосистемы, и поэтому не позволит 450 млн европейских пользователей получить доступ к своей ИИ-системе Apple Intelligence.
В ЕС 450 млн человек не получат ИИ компании из-за «Закона о цифровых рынках»
© Andy Wang / Unsplash

Это означает, что все пользователи продуктов Apple в ЕС останутся как без ИИ-функций, так и без зеркалирования iPhone на Mac и совместного использования экрана SharePlay. Apple попросту не хочет раскрывать карты своей экосистемы, потому что DMA требует прозрачности и вероятного открытия Apple Intelligence для других экосистем, таких как Android.

Apple видит в этом прямую угрозу целостности своих продуктов, а также угрозу конфиденциальности пользователей. И в течение 2024 года Apple попросту откажется от исполнения «Закона о цифровых рынках».

«Мы обеспокоены тем, что требования DMA к функциональной совместимости могут вынудить нас нарушить целостность наших продуктов таким образом, что это поставит под угрозу конфиденциальность пользователей и безопасность данных», — сказано сообщении компании.