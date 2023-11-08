В ЕС обвинили YouTube в нарушении законов из-за борьбы с блокировщиками рекламы

Ханфф считает, что действия YouTube — нарушение прав на конфиденциальность и подпадают под действие статьи 5.3 Директивы электронной конфиденциальности. По его словам, скрипты, с помощью которых видеохостинг определяет наличие блокировщика рекламы, по сути, шпионский софт. «Скрипты обнаружения AdBlock — это шпионское ПО. Их невозможно описать по-другому, и поэтому их развёртывание без согласия неприемлемо», — подчеркнул Ханфф в интервью.

Поэтому пользователи должны знать, что происходит, и без их согласия сервис не имеет права внедрять анализ веб-страниц на предмет наличия блокировщиков рекламы.

Пресс-служба DPC уже подтвердила получение заявления от Ханффа. Разбирательство, вероятно, будет долгим, но YouTube уже выразил готовность «сотрудничать по любым вопросам».