В Европе Google засудят на 1$ млрд за слишком высокие цены на приложения

Одной из основных причин взыскания названы завышенные цены на приложения для 19.5 млн пользователей Android.

Кроме того, компанию обвиняют в в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, благодаря чему Google взимала до 30% комиссионных с популярных приложений и сервисов, начиная с октября 2015 года. Одни из самых известных — Roblox, Candy Crush Saga и Tinder.