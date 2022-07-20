В Европе Google засудят на 1$ млрд за слишком высокие цены на приложения

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В Европе Google засудят на 1$ млрд за слишком высокие цены на приложенияИ за комиссию с сервисов
В Великобритании Google оштрафуют на 920 млн фунтов стерлингов, или $1,1 млрд за слишком высокие цены на приложения в Play Market.
Одной из основных причин взыскания названы завышенные цены на приложения для 19.5 млн пользователей Android.
Кроме того, компанию обвиняют в в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, благодаря чему Google взимала до 30% комиссионных с популярных приложений и сервисов, начиная с октября 2015 года. Одни из самых известных — Roblox, Candy Crush Saga и Tinder.