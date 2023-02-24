В Европе, как и в США, начали ограничивать работу TikTok на смартфонах

В Европе, как и в США, начали ограничивать работу TikTok на смартфонахЕврокомиссия опасается за свою безопасность
Пресс-служба Еврокомиссии сообщила о распространении запрета на все корпоративные устройства, зарегистрированные в системе мобильных устройств ЕК, на установку и/или использование приложения соцсети TikTok.
Фото: Cincodias.elpais.com
Эти действия обусловлены опасениями специалистов Еврокомиссии в опасности приложения для корпоративных устройств и их владельцев.
Решение основано на постановлении ЕК о приостановлении использования мобильного приложения TikTok «на корпоративных устройствах, а также на персональных устройствах, зарегистрированных в системе мобильных устройств Еврокомиссии».
«Причины, по которым было принято решение — повысить кибербезопасность Еврокомиссии. Также мера нацелена на защиту Еврокомиссии от угроз и действий в сфере кибербезопасности, которые могут быть использованы для кибератак на корпоративную среду Комиссии», — сообщила процесс-служба ЕК.