В Европе на iPhone появилась первая альтернатива магазину приложений App Store

Опубликовано 20 апреля 2024, 00:00
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В Европе на iPhone появилась первая альтернатива магазину приложений App StoreСервис доступен по подписке
Для пользователей iPhone в ЕС стал доступен первый магазин приложений AltStore PAL — альтернатива App Store. Европейский сервис — платный и доступен по подписке в 1,5 евро в год без учёта налогов.
© AltStore PAL
Разработчики AltStore PAL говорят, что 1,5 евро в год — стоимость комиссии Apple. Этот магазин предлагает пока только два приложения.
Пользователи могут скачать эмулятор Delta, позволяющий запускать на айфоне игры для ретро-консолей NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS. Второй апп – менеджер буфера обмена Clip, который нельзя скачать в App Store.
Будет ли расширение каталога приложений в AltStore PAL, пока неизвестно.
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
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