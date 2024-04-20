В Европе на iPhone появилась первая альтернатива магазину приложений App Store

Разработчики AltStore PAL говорят, что 1,5 евро в год — стоимость комиссии Apple. Этот магазин предлагает пока только два приложения.

Пользователи могут скачать эмулятор Delta, позволяющий запускать на айфоне игры для ретро-консолей NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS. Второй апп – менеджер буфера обмена Clip, который нельзя скачать в App Store.

Будет ли расширение каталога приложений в AltStore PAL, пока неизвестно.