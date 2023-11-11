В Европе покупатели попросили супермаркет убрать кассы самообслуживания

В Европе покупатели попросили супермаркет убрать кассы самообслуживанияИз-за сбоев и неудобства использования
В британской торговой сети Booths отказались от касс самообслуживания после шести лет использования. Причиной стали просьбы покупателей, ссылающихся на неудобство взаимодействия с устройствами.
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По всей Британии расположено 28 магазинов Booths, в 26 кассы самообслуживания будут убраны, останутся только в двух — с самым большим турпотоком.
Решение было принято из-за того, что покупатели начали жаловаться на частые сбои оборудования, зависающее ПО, неисправные сканеры товаров и карт, выведение на экран некорректных данных. К тому же люди говорят о непродуманном пользовательском опыте: когда покупателю приходится вручную выбирать выпечку, в которой человек не разбирается, и ориентироваться среди фруктов и овощей. А при выборе алкоголя приходится ждать сотрудника для проверки документов.
В Booths в итоге согласились с тем, что никакой робот или электронная система не сможет заменить живого продавца или консультанта.