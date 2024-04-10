В Европе популярность TikTok выросла, несмотря на США и опасения в безопасности

К примеру, молодой ирландский премьер-министр Саймон Харрис, как только получил должность, сразу отблагодарил в TikTok 95 тысяч подписчиков, рассказав как он вырос из «самоуверенного, угрюмого подростка, ощетинившегося из-за отсутствия помощи в образовании для своего брата-аутиста».

И это лишь один пример из множества молодых политиков, считающих, что китайская соцсеть в возможности общения и охвата молодых избирателей перевешивает проблемы безопасности. И, несмотря на Закон ЕС о цифровых рынках, предполагающий жёсткое регулирование подобных ресурсов, Харрис считает, что с приближением выборов в Европарламент, ведущие политики должны опасаться уступать свои позиции маргинальным партиям, которые тоже успешно использовали формат коротких видео.