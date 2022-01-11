В Европе тоже: запрещённую в России функцию по сокрытию IP на айфонах начали блокировать и в европейских странах

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В Европе тоже: запрещённую в России функцию по сокрытию IP на айфонах начали блокировать и в европейских странахМестные операторы связи
Новую функцию Private Relay, или «Частный узел», которая является аналогом VPN для айфонов, в Европе начали блокировать местные мобильные операторы.
Сейчас функция находится в тестовом режиме в iOS 15. «Частный узел» скрывает IP-адрес телефона от оператора, шифрует трафик в штатном браузере Safari. Но европейские операторы начали блокировать саму возможность использования функции.
Многие пользователи начали жаловаться на получение сообщений от операторов о блокировании возможности использования «Частного узла». Такие операторы, как Vodafone, Telefonica, Orange и T-Mobile ответили на недоумение пользователей и объяснили, что подобные функции «подрывают цифровой суверенитет».
Напомним, функция Private Relay не работает в России, Казахстане, Китае, Белоруссии, Египте и ещё в нескольких странах, чтобы избежать конфронтации с государством.
Источник: The Telegraph