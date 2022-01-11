В Европе тоже: запрещённую в России функцию по сокрытию IP на айфонах начали блокировать и в европейских странах

Сейчас функция находится в тестовом режиме в iOS 15. «Частный узел» скрывает IP-адрес телефона от оператора, шифрует трафик в штатном браузере Safari. Но европейские операторы начали блокировать саму возможность использования функции.

Многие пользователи начали жаловаться на получение сообщений от операторов о блокировании возможности использования «Частного узла». Такие операторы, как Vodafone, Telefonica, Orange и T-Mobile ответили на недоумение пользователей и объяснили, что подобные функции «подрывают цифровой суверенитет».

Напомним, функция Private Relay не работает в России, Казахстане, Китае, Белоруссии, Египте и ещё в нескольких странах, чтобы избежать конфронтации с государством.