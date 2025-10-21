В Gemini Live появится функция отключения голосового ввода

Android Authority рассказал, что в последней версии приложения Google (16.42.61.sa.arm64) появился код фукнции включения и отключения звука в Gemini Live во время диалога. Функция успешно активируется, а значит скоро будет доступна для всех пользователей.

По словам обозревателей, пользователи давно просили эту функцию, так как подобная возможность будет особенно полезна в шумных местах, потому что предотвратит ошибочное распознавание фоновых звуков как речи или команд, что может вызывать ошибки ИИ.

Хотя новая кнопка заменяет существующую функцию приостановки звука, она считается более удобной. Кнопка отключения звука позволяет Gemini Live продолжать отвечать в реальном времени даже в шумной обстановке, в то время как функция приостановки останавливает весь разговор.