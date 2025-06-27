В Германии признали китайский ИИ DeepSeek незаконным

Берлинский уполномоченный по защите данных отметил, что в Китае государственные органы имеют широкие полномочия по доступу к персональной информации. В отличие от Европейского союза, в Китае пользователи не могут рассчитывать на юридические инструменты для защиты своих прав.

Сервис DeepSeek, разработанный стартапом из Ханчжоу, стал известен после запуска в январе языковой модели R1, которую разработчики позиционировали как альтернативу американским ИИ-системам при меньших затратах. Однако игнорирование требований немецких властей привело к тому, что теперь ответственность за дальнейшие действия ложится на Apple и Google, чьи платформы распространяют приложение.

Берлин применил положения Закона ЕС о цифровых услугах, который требует от технологических компаний удаления незаконного контента. Теперь Apple и Google обязаны оперативно принять решение — либо удалить DeepSeek из немецких магазинов приложений, либо обеспечить соблюдение европейских стандартов защиты данных.