В Gmail на Android появилась отметка о прочтении писем сразу из шторки уведомлений

Опубликовано 17 августа 2025, 02:451 мин.
В Gmail на Android появилась отметка о прочтении писем сразу из шторки уведомленийДля удобства пользователей
В приложении Gmail для Android произошли изменения, связанные с обновлением до версии Material 3. Среди нововведений — новый дизайн писем, возможность отмечать их как прочитанные сразу из шторки уведомлений и другие новшества.
© 9to5Google.com
Об этом пишет портал 9to5Google. Внедрение этой функции началось с конца июня: в форме писем с Gmail на панели уведомлений появилась отметка «Отметить как прочитанное». Новая отметка расположена между кнопками «Архивировать» и «Ответить».
Также разработчики представили упрощённую версию панели поиска и перемещение меню «гамбургер» и значка настроек / профиля из панели поиска. При этом некоторые функции, такие как новый дизайн писем в виде таблеток, пока не доступны для всех пользователей из-за поэтапного внедрения, на которое требуется время, в том числе из-за доработок.