В Gmail на Android появилась отметка о прочтении писем сразу из шторки уведомлений

Об этом пишет портал 9to5Google. Внедрение этой функции началось с конца июня: в форме писем с Gmail на панели уведомлений появилась отметка «Отметить как прочитанное». Новая отметка расположена между кнопками «Архивировать» и «Ответить».

Также разработчики представили упрощённую версию панели поиска и перемещение меню «гамбургер» и значка настроек / профиля из панели поиска. При этом некоторые функции, такие как новый дизайн писем в виде таблеток, пока не доступны для всех пользователей из-за поэтапного внедрения, на которое требуется время, в том числе из-за доработок.