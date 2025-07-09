В Gmail появилась функция управления всеми подписками в одном месте

Это новая функция, позволяющая легко управлять подписками и соответствующими письмами и отписываться от ненужных рассылок. «Управление подписками» позволяет просматривать список подписок, узнавать количество писем от каждого отправителя и быстро отписываться от них одним касанием. И всё в одной вкладке.

Отмечается, что это удобное улучшение, которое позволяет избавиться от навязчивых рассылок, будь то информационные бюллетени или рекламные письма. Функция отражает концепцию простоты использования функционала, на чём Google фокусируется для удержания интереса к своим продуктам.