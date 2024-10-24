В Гонконге госслужащим запретили использовать WhatsApp*, Google Drive и WeChat

Как сообщил китайскому изданию South China Morning Post осведомлённый источник в госаппарате Гонконга, проблема для конфиденциальности госслужбы в том, что для передачи большого объёма данных часто используются облачные сервисы, а получатели — внешние субъекты. В итоге часто для передачи больших файлов используют зашифрованные сообщения с переходом на вредоносные ссылки. Это ведёт к потере не только конкретных единиц данных, но и к огромным утечкам.

Официально ситуацию прокомментировал секретарь по инновациям и технологиям Гонконга Сан Донг. По словам чиновника, меры внутренней информационной безопасности усиливаются из-за растущих киберугроз.

Однако чиновники смогут использовать мессенджеры и облачные платформы на личных гаджетах, в том числе для рабочих задач. А у некоторых и вовсе будет «бронь».

* Принадлежит Meta — организации, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.