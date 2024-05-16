В Google Chrome 126 появится встроенный ИИ Gemini Nano

Gemini Nano, представленный в прошлом году для смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro, теперь оптимизирован для работы в браузере, что значительно ускоряет его загрузку.

В Chrome 126 пользователи смогут использовать Gemini Nano для создания отзывов о продуктах, постов в социальных сетях и других текстов.

В отличие от Microsoft Edge, где ИИ Copilot работает в облаке, Gemini Nano функционирует локально на устройстве. Это обеспечивает большую скорость и безопасность при обработке данных.

Google также анонсировала внедрение функции Gemini в Chrome DevTools. Разработчики смогут использовать ИИ для отладки и оптимизации приложений, получения объяснений ошибок и рекомендаций по их исправлению.