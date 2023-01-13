В Google Chrome для Android появится полноценная многооконность как на компьютерах

Называться она будет Instance Switcher, а её главной особенностью станет возможность открывать одновременно сразу несколько окон Chrome. Это, по словам инсайдеров, может значительно повысить производительность пользователей, которые теперь смогут иметь разные окна для разных задач.

Например, одно окно будет специально для работы, а второе — для дома. Или же в одном окне будет открыт YouTube с включённым видео, а в другом — какая-нибудь статья или что-то ещё.

Отметим, что новая функция Chrome напоминает кнопку «открыть новое окно» в Safari для iPad. При этом на смартфонах, в отличие от планшета, разделённый экран может быть немного маловат.