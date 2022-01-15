В Google Chrome добавили защиту от взлома Wi-Fi роутера

На данный момент все сайты используют Chrome и другие браузеры в качестве прокси для доступа к ресурсам внутри локальной сети посетителя сайта. Для безопасности пользователя и препятствия взлому роутеров и других устройств Chrome начнёт ретранслировать запросы сайтов, которые пытаются получить доступ к данным о частной сети пользователей.

Такие запросы браузер блокировать не будет, но будет их собирать в специальную базу. В дальнейшем разработчики Chrome соберут данные о сайтах и определят те, которым для доступа к роутеру будет необходимо получить специальное разрешение от пользователя.

Как отмечается, это редкие атаки, но, совершая их, хакеры зачастую добиваются своего.