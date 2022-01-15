В Google Chrome добавили защиту от взлома Wi-Fi роутера

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В Google Chrome добавили защиту от взлома Wi-Fi роутераЭто редкие атаки, но плодотворные
В браузере Google Chrome появилась функция оповещения пользователя об угрозе взлома роутера. Такая функция необходима, потому что хакеры начали использовать этот тип атак для заражения посредством роутеров большого количества компьютеров одной сети.
На данный момент все сайты используют Chrome и другие браузеры в качестве прокси для доступа к ресурсам внутри локальной сети посетителя сайта. Для безопасности пользователя и препятствия взлому роутеров и других устройств Chrome начнёт ретранслировать запросы сайтов, которые пытаются получить доступ к данным о частной сети пользователей.
Такие запросы браузер блокировать не будет, но будет их собирать в специальную базу. В дальнейшем разработчики Chrome соберут данные о сайтах и определят те, которым для доступа к роутеру будет необходимо получить специальное разрешение от пользователя.
Как отмечается, это редкие атаки, но, совершая их, хакеры зачастую добиваются своего.
Источник: Газета.ru