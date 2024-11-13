Приложения
Опубликовано 13 ноября 2024, 15:45
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В Google Chrome на iOS появились текстовые подсказки для поиска по фото

Эти функции уже реализованы на Android
Google обновила мобильную версию браузера Chrome для iOS и iPadOS, добавив новые возможности использования ИИ-функции визуального поиска Google Lens. Все эти функции уже доступны на Android.
В Google Chrome на iOS появились текстовые подсказки для поиска по фото
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Как сообщает портал Android Authority, пользователи смогут добавлять промты (текстовые описания) при поиске по изображениям. Это сделает результаты «более конкретными и соответствующими тому, что люди ищут».

В результате обновления появилась также возможность сохранять файлы на Google Диске и в приложении Фото сразу после загрузки. Для экономии места на устройствах фото, по которым нужно искать в Сети, можно сразу сохранять на облачных платформах.

Как отмечается, некоторые из этих функций изначально будут доступны ограниченной группе пользователей. Чтобы в дальнейшем получить новый функционал, нужно убедиться, что пользователь использует последнюю версию Chrome, доступную в Apple App Store, и дождаться, пока Google активирует функции на устройстве.