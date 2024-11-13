В Google Chrome на iOS появились текстовые подсказки для поиска по фото

Как сообщает портал Android Authority, пользователи смогут добавлять промты (текстовые описания) при поиске по изображениям. Это сделает результаты «более конкретными и соответствующими тому, что люди ищут».

В результате обновления появилась также возможность сохранять файлы на Google Диске и в приложении Фото сразу после загрузки. Для экономии места на устройствах фото, по которым нужно искать в Сети, можно сразу сохранять на облачных платформах.

Как отмечается, некоторые из этих функций изначально будут доступны ограниченной группе пользователей. Чтобы в дальнейшем получить новый функционал, нужно убедиться, что пользователь использует последнюю версию Chrome, доступную в Apple App Store, и дождаться, пока Google активирует функции на устройстве.