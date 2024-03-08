В Google Chrome нашлось интересное применение клавише Esc

Сейчас это работает нестабильно, но функция уже реализована в тестовой версии Chrome Canary 124.

Зачем это нужно? Google хочет унифицировать способ выхода из полноэкранного режима – сейчас для разных операционных систем (Windows, macOS, Linux и других) используются разные клавиши и комбинации.

Это не всегда удобно, особенно, если вы переключаетесь между разными компьютерами. А простая и знакомая всем Esc заметно упростит дело.

Когда мы сможем оценить нововведение в обычном Chrome? Точных сроков нет, пока функция доступна только на стадии внутреннего тестирования. Но в будущем удобное управление полноэкранным режимом станет доступно всем.