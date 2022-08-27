В Google Chrome перестанут работать расширения для блокировки рекламы

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В Google Chrome перестанут работать расширения для блокировки рекламыИз-за перехода браузера на новый программный интерфейс
Google опубликовала информацию о том, что с января следующего года браузер Chrome прекратит поддерживать блокировщики рекламы.
Проблема в том, что после обновления браузер начнёт работать на программном интерфейсе Manifest Version 3, а все блокировщики рекламы работают на второй версии. Установка расширений в этом году не поможет при обновлении браузера в следующем — блокировщики всё равно отключатся.
При этом разработчики антирекламных расширений уже работают над новыми версиями.
Источник:Игромания
Автор:Андрей КадуковТеги: