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В Google Chrome перестанут работать расширения для блокировки рекламы

Из-за перехода браузера на новый программный интерфейс
Google опубликовала информацию о том, что с января следующего года браузер Chrome прекратит поддерживать блокировщики рекламы.
В Google Chrome перестанут работать расширения для блокировки рекламы

Проблема в том, что после обновления браузер начнёт работать на программном интерфейсе Manifest Version 3, а все блокировщики рекламы работают на второй версии. Установка расширений в этом году не поможет при обновлении браузера в следующем — блокировщики всё равно отключатся.

При этом разработчики антирекламных расширений уже работают над новыми версиями.

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