В Google Chrome появился быстрый доступ к ИИ Gemini

Теперь пользователям не нужно переходить в веб-приложение, чтобы начать диалог с ИИ. Достаточно просто ввести в адресной строке команду «@gemini», задать вопрос, и система загрузит сессию общения с Gemini прямо в браузере.

Эта функция работает при условии входа в систему через аккаунт Google и позволяет мгновенно обратиться к помощнику без необходимости заходить на отдельную страницу веб-приложения.

Однако, как выяснилось во время тестирования, независимо от доступа пользователя к более продвинутой модели Gemini Advanced, все запросы через быстрый доступ обрабатываются стандартной версией Gemini.

Это может быть полезно для решения простых задач, где более сложная модель Gemini Advanced может перегружать ответы лишней информацией. Для доступа к продвинутым функциям пользователям всё же придется вручную переходить на сайт.