В Google Chrome появился ИИ-функционал для защиты пользователя от мошенников

В Google Chrome появился ИИ-функционал для защиты пользователя от мошенниковНа основе ИИ
Как сообщает портал Neowin, в последней тестовой версии браузера Google Chrome Canary появился флаг «Client Side Detection Brand and Intent for Scam Detection»: большая языковая модель обрабатывает информацию и не передаёт никакие данные в Google. Этот же принцип лежит в основе механизма защиты пользователя от обмана.
Для активации флага нужно установить последнюю версию Google Chrome Canary, затем перейти на страницу chrome://flags/, найти там флаг «Client Side Detection Brand and Intent for Scam Detection» и включить его. Затем следует перезапустить браузер и флаг будет активирован.
Также инсайдеры рассказали, что Google внедрит в поисковые функции браузера возможность загружать файлы по нажатию на значок скрепки для того, чтобы задавать вопросы о загруженном файле.