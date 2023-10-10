В Google Chrome вкладки можно будет объединять в группы по содержанию

Функция «Организовать вкладки» позволяет группировать открытые вкладки по содержимому нажатием одной кнопки. После объединения группы вкладок можно будет переименовать. И закрыть можно нажатием одной кнопки.

Вероятно, для организации вкладок в группы по содержимому применяется нейросеть.