В Google Chrome вкладки можно будет объединять в группы по содержанию

12:50, 10 октября 2023
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В Google Chrome вкладки можно будет объединять в группы по содержаниюВозможно, функция работает на ИИ
Google добавила в браузер Chrome новую функцию под названием Organize Tabs, или «Организовать вкладки». Это своего рода продолжение существующей опции «Группы вкладок», появившейся в браузере в 2020 году.
Функция «Организовать вкладки» позволяет группировать открытые вкладки по содержимому нажатием одной кнопки. После объединения группы вкладок можно будет переименовать. И закрыть можно нажатием одной кнопки.
Вероятно, для организации вкладок в группы по содержимому применяется нейросеть.
Источник:Tech News Space
Автор:Андрей КадуковТеги: