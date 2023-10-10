Приложения
12:50, 10 октября 2023
1 мин.

В Google Chrome вкладки можно будет объединять в группы по содержанию

Возможно, функция работает на ИИ

Google добавила в браузер Chrome новую функцию под названием Organize Tabs, или «Организовать вкладки». Это своего рода продолжение существующей опции «Группы вкладок», появившейся в браузере в 2020 году.

Функция «Организовать вкладки» позволяет группировать открытые вкладки по содержимому нажатием одной кнопки. После объединения группы вкладок можно будет переименовать. И закрыть можно нажатием одной кнопки.

Вероятно, для организации вкладок в группы по содержимому применяется нейросеть.

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