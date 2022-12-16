В Google Chrome встроили функцию вылавливания скидок в интернет-магазинах

14:53, 16 декабря 2022
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В Google Chrome встроили функцию вылавливания скидок в интернет-магазинахОчень удобно!
Не так давно компания Google добавила энергосбережение и поиск по закладкам в Chrome. Теперь же браузер обзавёлся ещё одним полезным инструментом.
Фото: Google
Речь идёт о встроенном трекере цен на сайтах. Данная возможность доступна как в десктопной версии приложения, так и на Android.
Сообщается, что нововведение позволяет мониторить стоимость того или иного продукта. Причём самому пользователю достаточно «подписаться» на товар — остальное на себя возьмёт встроенный в Chrome инструмент.
Единственное «но» — на данный момент новинка доступна лишь пользователям из США. Но зная политику Google, велики шансы, что уже совсем скоро обновление доберётся и до других стран. Возможно даже и до России.