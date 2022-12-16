В Google Chrome встроили функцию вылавливания скидок в интернет-магазинах

Речь идёт о встроенном трекере цен на сайтах. Данная возможность доступна как в десктопной версии приложения, так и на Android.

Сообщается, что нововведение позволяет мониторить стоимость того или иного продукта. Причём самому пользователю достаточно «подписаться» на товар — остальное на себя возьмёт встроенный в Chrome инструмент.