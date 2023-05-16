В Google Диске появился новый инструмент для борьбы с мошенниками

Речь идёт о папке «Спам», которая недавно появилась в «Диске». Функция работает таким же образом, как и «Спам» в почтовых системах. При пересылке файлов алгоритмы Google Диска определяют вирус или потенциальную опасность объекта и при необходимости помещают файл в папку «Спам».

Храниться такой контент будет течение 30 дней, а потом система удалит эти файлы безвозвратно.

Новая функция доступна во множестве стран, в то м числе и в России. Работает и в онлайн-версии Google Диска, и в мобильном приложении.