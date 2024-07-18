В Google Docs появится долгожданное форматирование текста

Эта функция позволит пользователям легко конвертировать текст из Markdown в формат Google Docs и обратно, что особенно важно для технических писателей и всех, кто привык работать с этим языком разметки.

До недавнего времени поддержка Markdown в Google Docs была ограничена.

В начале 2022 года были введены базовые функции, такие как автоматическое распознавание заголовков, списков и ссылок. Однако полноценное использование Markdown оставалось затруднительным, так как не было возможности вставлять, импортировать или экспортировать текст с сохранением форматирования.

Для активации новой функции достаточно будет зайти в «Инструменты» > «Настройки» и включить опцию «Markdown».