Приложения
Опубликовано 26 сентября 2024, 18:00
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В Google Earth и Maps появились снимки событий на выбранных маршрутах

Можно увидеть события за 80 лет
Google обновила свой сервис Google Earth (Google Планета Земля), который теперь может предложить исторические снимки, позволяя пользователям изучать аэрофотоснимки 80-летней давности.
В Google Earth и Maps появились снимки событий на выбранных маршрутах
© Macrumors.com

Это новые возможности ранее представленной в Google Картах функции Street View, позволяющей детально изучать улицы, места, заведения и т.д. Новые возможности распространяются почти на 80 стран, а для существующих стран добавляются новые фото.

Google также объявила об улучшении спутниковых снимков с помощью ИИ для устранения дымки и подобных, как естественных, так и искусственных препятствий. Как отмечает портал Android Authority, главным событием обновления стало добавление исторических снимков в Google Earth, что теперь позволяет взглянуть на изменение ландшафтов на протяжении десятилетий и понять влияние человеческой деятельности и изменение климата.

Исторические снимки охватывают разные временные периоды, включая 1930-е годы, и доступны как в веб-версии, так и в мобильной версии Google Планета Земля.