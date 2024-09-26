В Google Earth и Maps появились снимки событий на выбранных маршрутах

Это новые возможности ранее представленной в Google Картах функции Street View, позволяющей детально изучать улицы, места, заведения и т.д. Новые возможности распространяются почти на 80 стран, а для существующих стран добавляются новые фото.

Google также объявила об улучшении спутниковых снимков с помощью ИИ для устранения дымки и подобных, как естественных, так и искусственных препятствий. Как отмечает портал Android Authority, главным событием обновления стало добавление исторических снимков в Google Earth, что теперь позволяет взглянуть на изменение ландшафтов на протяжении десятилетий и понять влияние человеческой деятельности и изменение климата.

Исторические снимки охватывают разные временные периоды, включая 1930-е годы, и доступны как в веб-версии, так и в мобильной версии Google Планета Земля.