Приложения
Опубликовано 08 декабря 2024, 03:00
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В Google Фото появилась функция подведения итогов за год

За это отвечает ИИ
В сервисе Google Фото появилась новая функция Recap (Обзор, Краткое изложение). Это функция, в некотором смысле даже ИИ-технология, подведения итогов за год, основанная на модели Gemini.
В Google Фото появилась функция подведения итогов за год

© Google

По словам обозревателей портала Engadget, Recap напоминает функцию PlayStation Wrap-Up в этих консолях, с помощью которой пользователи подводят итоги за год, могут получить сводку о самых популярных играх, в которые они играли в течение каждого месяца, и прочую статистику.

Функция обзора в Google Фото позволит увидеть итоги за 2024 год, вероятно, так будет повторяться и в следующие годы. Сводка будет выглядить как «ролик с примечательными фотографиями, отобранными за весь год, а также забавная графика и кинематографические эффекты».

Кроме случайной графики и эффектов, Recap также будет генерировать подписи, чтобы обозначить два важных события года для каждого пользователя. Эти подписи будут генерироваться ИИ, но пользователи должны будут дать на это согласие.

Функция имеет много разных опций, в любом случае пользователи смогут поделиться этим контентом в соцсетях.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
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