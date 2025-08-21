В Google Фото появились голосовые команды для редактирования снимков

Google также внедряет поддержку стандарта C2PA Content Credentials в Google Фото на устройствах Pixel 10. Этот стандарт обеспечивает прозрачность создания изображений и использования ИИ. На Pixel C2PA работает в приложении «Камера» для всех фотографий, даже без ИИ.

Новая функция редактирования в Google Фото называется «редактирование по запросу». Она работает благодаря технологии Gemini и позволяет изменять фотографии, просто говоря на естественном языке. Например, можно попросить удалить машины на заднем плане или вернуть старую фотографию. Это особенно полезно для тех, кто не очень хорошо разбирается в редактировании фото.

Функция «редактирование по запросу» может выполнять разные задачи: настраивать освещение, убирать ненужные предметы, менять фон или добавлять что-то новое на фото. Google предлагает использовать её, чтобы добавить аксессуары, например, солнцезащитные очки или праздничную шляпу.

Если пользователь не уверен, что именно хочет изменить, можно начать с общей просьбы, например, «сделай это лучше». Фото автоматически станет лучше. Приложение также предложит варианты изменений и позволит вносить дополнительные правки.

Google сообщила, что сначала эта функция будет доступна только на телефонах Pixel 10. В ближайшие недели она появится в Google Фото на iPhone и других телефонах на Android.