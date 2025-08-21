Приложения
Опубликовано 21 августа 2025, 20:15
1 мин.

В Google Фото появились голосовые команды для редактирования снимков

На основе ИИ
На мероприятии Made by Google, прошедшем 20 августа, компания представила новые функции для сервиса Google Фото. Теперь пользователи смогут попросить приложение отредактировать их фотографии. Сначала эта функция будет доступна на новых телефонах Pixel 10 в США. С её помощью можно будет говорить или описывать, что именно нужно изменить на изображении.
© Google

Google также внедряет поддержку стандарта C2PA Content Credentials в Google Фото на устройствах Pixel 10. Этот стандарт обеспечивает прозрачность создания изображений и использования ИИ. На Pixel C2PA работает в приложении «Камера» для всех фотографий, даже без ИИ.

Новая функция редактирования в Google Фото называется «редактирование по запросу». Она работает благодаря технологии Gemini и позволяет изменять фотографии, просто говоря на естественном языке. Например, можно попросить удалить машины на заднем плане или вернуть старую фотографию. Это особенно полезно для тех, кто не очень хорошо разбирается в редактировании фото.

Функция «редактирование по запросу» может выполнять разные задачи: настраивать освещение, убирать ненужные предметы, менять фон или добавлять что-то новое на фото. Google предлагает использовать её, чтобы добавить аксессуары, например, солнцезащитные очки или праздничную шляпу.

Если пользователь не уверен, что именно хочет изменить, можно начать с общей просьбы, например, «сделай это лучше». Фото автоматически станет лучше. Приложение также предложит варианты изменений и позволит вносить дополнительные правки.

Google сообщила, что сначала эта функция будет доступна только на телефонах Pixel 10. В ближайшие недели она появится в Google Фото на iPhone и других телефонах на Android.