В Google Фото появился ИИ-редактор Nano Banana

Одно из заметных улучшений — режим персонализированного редактирования фотографий. Пользователи могут воспользоваться функцией «Помоги мне отредактировать», чтобы запросить конкретные изменения, например, снять солнцезащитные очки, улучшить выражение лица или сделать глаза более открытыми на фотографиях. Кроме того, интерфейс редактирования диалоговых окон, который ранее был доступен только для Android, теперь доступен в iOS-версии приложения.

Среди творческих дополнений — возможность применения тематических фильтров к изображениям, включая дизайны в стиле Ренессанса, мозаичным композициям и стилизованным эффектам, напоминающим иллюстрации к детским книгам. Шаблоны для этих фильтров теперь доступны на вкладке «Создать» на устройствах Android в США и Индии, и Google планирует внедрить персонализированные шаблоны в ближайшем будущем.

Компания также объявила о глобальном расширении функции «Спроси фото», которая будет доступна еще в 100 странах и на 17 языках, в том числе русский. Функция «Спроси фото» позволяет пользователям осуществлять поиск изображений по событиям, датам или объектам, предлагая подробные ответы на их запросы.