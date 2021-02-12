В Google Фото появился встроенный продвинутый видеоредактор

Представители Google заявляют, что новая функция разработана специально для создания качественных роликов с минимальными трудозатратами, пишет Engadget. Для этого в редакторе есть удобные «крутилки», с помощью которых можно обрезать, поворачивать и стабилизировать видео, а также менять перспективу и использовать фильтры. Вместе с тем новая функция позволяет вносить и детальные правки, включая настройку яркости, контрастности, насыщенности и так далее.