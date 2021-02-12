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Сегодня в 19:50
В Google Фото появился встроенный продвинутый видеоредактор
Для его использования не нужно быть профи!
Google представила новую функцию приложения Google Фото, которая явно будет полезна для любителей создания видеоконтента. Поисковый гигант добавил в своё приложение встроенный продвинутый видеоредактор, который не требует серьёзных знаний в монтаже.
Представители Google заявляют, что новая функция разработана специально для создания качественных роликов с минимальными трудозатратами, пишет Engadget. Для этого в редакторе есть удобные «крутилки», с помощью которых можно обрезать, поворачивать и стабилизировать видео, а также менять перспективу и использовать фильтры. Вместе с тем новая функция позволяет вносить и детальные правки, включая настройку яркости, контрастности, насыщенности и так далее.
На данный момент встроенный в Google Фото видеоредактор доступен в iOS-версии приложения. На Android функция появится в ближайшее время.