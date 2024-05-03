В Google Фото появится автоматическое улучшение качества видео

Это значит, что время обработки может варьироваться в зависимости от производительности устройства. К тому же, приложение автоматически скачает видео на устройство, если оно изначально не хранилось на нём.

Ожидается, что Google представит эту функцию на ближайшем мероприятии Google I/O, где будут объявлены и другие обновления для сервисов компании.