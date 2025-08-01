В Google Фото появится возможность делать резервные копии отдельных фото и видео

Как сообщает портал Android Authority, сейчас у Google есть два способа резервного копирования фотографий в Фото. Первый способ — включение резервного копирования для всех фотографий и видео. Этот способ подходит тем, у кого много свободного места в Google One или кто делает не так много контента.

Второй способ — отключение автоматического резервного копирования и самостоятельный выбор пользователем, какие фотографии и видео сохранять. Если автоматическое резервное копирование отключено, в Google Фото появляется уведомление «Создать резервную копию сейчас». И тогда создаётся резервная копия выбранных фотографий и видео. Это даёт пользователю полный контроль над тем, какие файлы сохранять.

По словам обозревателей, такой способ хорош, но если пользователь часто снимает фото и видео, это может быть неудобно, потому что придётся вручную выбирать каждый файл для сохранения.

В новой версии Google Фото появилась информация о том, что скоро пользователи смогут включать облачное резервное копирование только для избранных файлов. Это значит, что пользователь сможет сразу выбрать, какие фотографии сохранять в облаке, а какие — нет. Когда эта функция будет доступна, все выбранные фотографии и видеоролики будут сохраняться, а остальные останутся на устройстве. Возможно, появится новый раздел или папка, чтобы помечать целевой контент.