В Google Картах исчезла возможность следить за общественным транспортом в России и строить маршруты

20:12, 22 апреля 2023
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В Google Картах исчезла возможность следить за общественным транспортом в России и строить маршрутыДоступны маршруты только для пешеходов и машин
В Google Картах по неизвестным причинам в России перестал отображаться общественный транспорт, нельзя строить маршруты с его участием.
Можно проложить маршрут только для автомобиля или пешехода. Не работает функция отображения проходящих через остановки маршрутов общественного транспорта.
Почему так происходит, неизвестно. Такая же проблема наблюдается у пользователей из Армении и Казахстана.