В Google Картах появится монохромный интерфейс для экономии батареи смартфонов

Новый режим в Картах синхронизируется с режимом экономии заряда батареи. Кроме того, преимуществом монохромного интерфейса названо уменьшение количества отвлекающих элементов. Названия улиц больше не будут показываться, но время прибытия, расстояние и оставшееся время до цели останутся видимыми в нижней части экрана. При этом новый режим доступен только в портретной ориентации и недоступен в альбомной.

Функция экономии заряда будет работать в режимах пешехода, езды на велосипеде и вождения автомобиля. Однако в коде функции ничего не сказано о совместимости с общественным транспортом, таким как автобусы или поезда.