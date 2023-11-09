В Google Картах появится собственный чат-бот. Но зачем он нужен — никто не знает

На этот раз компания готовит к выпуску обновление для своего приложения Google Карты, которое обещает включать в себя ряд новых функций, в том числе искусственный интеллект (ИИ), улучшения навигации и многое другое.

Согласно последним данным, в Google Карты будет внедрен чат-бот. Информация об этом была обнаружена на сайте Android Authority в тестовой версии Google Карт v11.105.

Свежие куски кода указывает на функцию «convo_contribs», связанную с ИИ-собеседником. Однако, подробности о том, как именно будет использоваться эта технология, пока не раскрыты.

Google уже анонсировал, что новая версия карт будет использовать ИИ для предоставления более точных результатов поиска, а также для отображения фотографий, основанных на анализе миллиардов изображений из сообщества Google Карт.

Кроме того, компания планирует расширить функционал Google Lens (ранее известный как «Поиск в реальном времени»), который помогает пользователям ориентироваться в пространстве с помощью дополненной реальности и ИИ, указывая правильное направление.