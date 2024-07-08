В Google Картах, встроенных в сторонние приложения, изменится стиль по умолчанию

Но это касалось собственных продуктов Google. Теперь же компания распространит новый стиль отображения и на карты, интегрированные в приложения сторонних разработчиков.

Как отмечает инсайдер Мишаал Рахман из Android Authority, платформа Google Карты состоит из API и SDK, которые позволяют веб-сайтам и мобильным приложениям сторонних производителей, приложениям для Android и iOS, интегрировать сервис. И пока разработчики сторонних приложений, интегрирующие Google Maps в свои продукты, не обязаны использовать новую «облачную стилизацию» карт. Полностью стиль будет обновлён в 2025 году в автоматическом режиме.

Разработчики, использующие специальные уникальные идентификаторы, представляющие один экземпляр карты Google для конкретного приложения, получат обновления автоматически, но могут стиль не использовать.

Google сообщила в своей справочной документации, что благодаря облачному стилю «разработчики могут создавать индивидуальные карты дорог для своих пользователей без необходимости обновлять код приложений при каждом изменении стиля карты». Что упрощает поддержку приложений.

При этом новый стиль не нравится многим разработчикам и дизайнерам. Рахман пишет, что «облачная расцветка» Google Maps в целом стала ярче. Основные и второстепенные дороги стали серыми, а не жёлтыми или белыми, водоёмы — бирюзовыми вместо голубых, леса — пастельно-зелёными вместо тёмно-зелёных, маршруты теперь более яркие и получили «резковато-синюю» расцветку.