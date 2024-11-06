В Google Keep для Android исчезла нижняя панель и появилась плавающая кнопка

Как отмечает портал 9to5Google, в Android-приложении Google Keep исчезла нижняя панель, на которой были расположены кнопки создания списков, рисунков, аудио и фото. Но теперь панели нет, вместо неё появилась универсальная кнопка действий (FAB), по нажатию на которую всплывают указанные кнопки. При этом кнопка создания аудио исчезла.

Отмечается также, что в результате редизайна пользовательский интерфейс приложения стал более минималистичным и современным. «Приятным преимуществом редизайна является увеличение площади экрана, что позволяет видеть больше с одного взгляда. Однако недостатком является то, что добавление новой заметки, списка, рисунка или фотографии теперь занимает два шага, а не один», — считают инсайдеры.