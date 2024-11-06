В Google Keep для Android исчезла нижняя панель и появилась плавающая кнопка

Опубликовано 06 ноября 2024, 15:001 мин.
В Google Keep для Android исчезла нижняя панель и появилась плавающая кнопкаНовый интерфейс должен стать проще
Google реализовала редизайн своего фирменного приложения для заметок Keep. Интерфейс должен стать проще.
© Google / PCMag
Как отмечает портал 9to5Google, в Android-приложении Google Keep исчезла нижняя панель, на которой были расположены кнопки создания списков, рисунков, аудио и фото. Но теперь панели нет, вместо неё появилась универсальная кнопка действий (FAB), по нажатию на которую всплывают указанные кнопки. При этом кнопка создания аудио исчезла.
Отмечается также, что в результате редизайна пользовательский интерфейс приложения стал более минималистичным и современным. «Приятным преимуществом редизайна является увеличение площади экрана, что позволяет видеть больше с одного взгляда. Однако недостатком является то, что добавление новой заметки, списка, рисунка или фотографии теперь занимает два шага, а не один», — считают инсайдеры.
Источник:9to5Googe
Автор:Андрей Кадуков
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