В Google Keep появится сортировка заметок по нескольким параметрам

Пока сортировка доступна не на всех устройствах. Вероятно, в ближайшее время новый функционал будет расширен на большее число устройств.

Чтобы включить сортировку, нужно будет нажать на значок поиска на главном экране приложения.

После этого откроется меню с тремя опциями: ручная сортировка: пользователь сможет самостоятельно перетаскивать заметки и менять их порядок, сортировка по дате создания: заметки будут отображаться в том порядке, в каком их создавали, сортировка по дате последнего изменения: заметки будут показаны от самых последних к самым старым.